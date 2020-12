Sieg gegen Lions: Packers gewinnen NFC North

Die Green Bay Packers gewannen in einem hochklassigen Spiel gegen die Detroit Lions mit 31:24 (siehe Video oben). Dank des Sieges schnappten sich Rodgers und Co. die Krone der NFC North. Da die New Orleans Sainst gegen die Philadelphia Eagles verloren, übernahmen die Packers auch die Führung in der NFC. Sowohl die Packers als auch die Saints halten bei einer 10-3 Bilanz.