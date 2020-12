Skiflug-WM: ÖSV-Adler im Teambewerb abgestürzt

In Abwesenheit von Weltrekordhalter Stefan Kraft (Rückenprobleme) und Daniel Huber (Corona-Quarantäne) musste man das bisher schlechteste Team-Ergebnis in der WM-Geschichte seit 2004 hinnehmen. 2018 war man Fünfter geworden. Gold ging an Norwegen, das vor Deutschland und Polen seinen Titel erfolgreich verteidigte. Im Einzel war der Titel an den Deutschen Karl Geiger gegangen, Hayböck war da nach seiner Corona-Infektion Vierter geworden.