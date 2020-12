Polizei hat Foto vom bewaffneten Tankstellenräuber

Erst dritter Überfall auf Tankstelle seit Jänner

Die Pandemie hat offenbar auch die Straßenräuber ausgebremst, viele Gauner machen lieber mit null Risiko übers Internet statt mit Waffengewalt Beute: Es war heuer erst der dritte Tankstellenraub in Oberösterreich. In Braunau wurde ein 18-Jähriger überführt, der im Oktober die Beute in der Unterhose versteckt hatte. Und nachdem im März die Tankstelle an der Linzer Wildbergstraße überfallen worden war, wurde ein 40-jähriger Linzer ausgeforscht.