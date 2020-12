Otmar Striedinger: Der Mann ohne Erwartungen

Kitz-Dritter

Striedinger zeigte schon beim letztjährigem (2019) Kitzbühel-Rennen (Abfahrt) auf, wo er am Ende den dritten Platz belegte. Zuvor wurde er 2013 Zweiter in Beaver Creek. Der Erfolg von Val d‘Isere ist also seine dritte Podest-Platzierung. 2020 war kein leichtes Jahr für ihn, in Kitzbühel stürzte er vor der Hausbergkante schwer und fuhr mit fast voller Geschwindigkeit gegen das Fangnetz. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi fuhr er im Super-G auf den fünften Platz und verpasste die Bronzemedaille um zwei Hundertstelsekunden.