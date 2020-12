Ab 10.30 Uhr LIVE: Herren-Abfahrt in Val d‘Isere

Ein Rennen von heute ist schon abgesagt worden, jetzt hofft man bei der ersten Herren-Abfahrt der Saison in Val d‘Isere, dass das Wetter hält, was er verspricht, nicht so, wie in Courchevel. Von österreichischer Seite ist von Vincent Kriechmayr viel zu erwarten, er fuhr am Freitag hier noch Trainingsbestzeit und gleiches gilt auch für Olympiasieger Matthias Mayer, obwohl er am Freitag nicht durch das Ziel kam. Diesmal nicht mit dabei: Der Drittplatzierte des Super-Gs, Christian Walder. Seien Sie aber mit dabei, ab 10.30 Uhr geht es los, mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts!