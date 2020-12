Einkauf im Internet: Vorsicht vor Betrugs-Shops!

Gerade jetzt in der Adventzeit haben Betrüger im Internet wieder Hochsaison. „Momentan erreichen uns viele Betrugsfälle im Zusammenhang mit dem Verkaufsstart des neuen Modells einer Marken-Spielkonsole“, so Declan Hiscox von der Watchlist Internet. Es gebe zahlreiche Fakeshops, die vorab eine Bezahlung mittels Überweisung verlangen, das Bestellte dann aber nie liefern. „Das überwiesene Geld ist verloren, Betroffene können nur zur Polizei gehen“, erklärt Hiscox weiter. In diesem Zusammenhang gebe es auch Shops, die zwar existieren, dann aber wochen- oder monatelang nicht liefern. Gesetzliche Rücktrittsrechte werden oft einfach ignoriert.