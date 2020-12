Vier Super-Meetings für Lukas Weißhaidinger

Bei vier Leichtathletik-Meetings der Diamond League besitzt Österreichs Diskus-Rekordler Lukas Weißhaidinger im nächsten Jahr die Chance, sich für das Finale der Königsklasse am 8./9. September in Zürich zu qualifizieren. In dem jetzt veröffentlichten Kalender der nächsten Saison ist der Diskuswurf der Männer bei den Stationen in Oslo (10. Juni), Stockholm (4. Juli), in einer noch nicht offiziell genannten Stadt in China (22. August) und in Brüssel (3. September) vorgesehen.