Ansturm im Handel blieb am Marienfeiertag aus

Nehammer dankt Bevölkerung

Laut Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verlief der Marientag bis in die frühen Abendstunden ohne besondere Vorfälle. „Die Menschen in Österreich haben sich bisher in dieser herausfordernden Phase wirklich außergewöhnlich gut verhalten“, sagte er in einem Statement zur APA. „Ich will wirklich ein großes Danke sagen - an alle, die sich so vorbildlich an die Maßnahmen halten und das Motto ,Schau auf dich, schau auf mich‘ damit mit Leben erfüllen.“