Wacker Innsbruck II auf einem guten Weg

Am Montag darf um 21.40 Uhr natürlich eine neue Sendung der 3. Liga auf krone.tv nicht fehlen. Unser Gast ist vielen Experten aus der Regionalliga Ost bestens bekannt: Richard Slezak. Der Slowake ist derzeit bei FC Wacker Innsbruck II unter Vertrag und liegt in der Regionalliga Tirol nach 14 Spielen am 6. Tabellenplatz. Wir haben uns mit Slezak über die abgelaufene Herbstmeisterschaft und die kommende Frühjahrssaison unterhalten.