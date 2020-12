Heimische Christbäume statt dänischer Konkursmasse

Die Nikolaussackerl sind verteilt, die Wohnung duftet nach Keksen – nun ist es Zeit, an den Christbaumkauf zu denken. Seit gestern, Montag, bieten die heimischen Christbaumbauern ihre Bäume an vielen Standplätzen an. Große Handelshäuser machen ihnen mit dänischer Konkursmasse zu Dumpingpreisen Konkurrenz.