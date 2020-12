Der erste Schultag mit Maske im Unterricht

Noch am Freitag hatte Stefan Pirc, Volksschuldirektor in der Linzer Innenstadt, Bedenken: „Ich weiß nicht, wieviele Lehrer und Schüler am Montag kommen werden“, sagte er zur „Krone“. Doch gestern war dann alles anders, ein Großteil „seiner Lehrer“ hatte am Massentest teilgenommen. Keiner war coronapositiv. „Wir hatten einen komplett ruhigen Start“, bilanziert er.