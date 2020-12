Perez: Erst Letzter, dann tränenreicher Sieger

„Ich habe so viele Jahre auf diesen Moment hingearbeitet.“ 190 Rennen hat der Mexikaner, seit 2011 in der Königsklasse aktiv, gebraucht, um seinen ersten Sieg zu feiern. Und das hörbar unter Tränen. Via Boxenfunk stammelte er seine Dankesworte stotternd und schier überwältigt seine Grußworte an die Crew. Und später im Interview: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“