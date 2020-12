Corona-Tests: Warum die Masse entscheidend ist

Sätze wie „Ich lasse mich lieber bei meinem Hausarzt privat testen“ oder „Ich werde von meiner Firma ohnehin regelmäßig auf Corona gecheckt“ hört man dieser Tage öfters. Fakt ist aber: Jede beim Massentest abgegebene Probe hilft, ein gesamtheitliches Bild für Österreich herzustellen. Der zweite Tag der Massentests in großen Teilen Österreichs hatte am Samstag keinen großen Ansturm auf die heimischen Teststationen gebracht. Das Besucheraufkommen war stellenweise rege - so etwa in Graz in der Früh - bis schwach. So sprach man etwa in Tirol von teils „mauem“ Zulauf.