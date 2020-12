Auch die Lehrer starten mit Corona-Massentests

Bislang wenig positive Ergebnisse

Die ersten Zahlen der allgemeinen Massentests zeigten bislang nur sehr wenige positive Ergebnisse auf. Am ersten Tag gab es in Vorarlberg bei 52.142 Testungen 192 Infektionsfälle (0,37 Prozent). Etwas weniger Fälle traten in Tirol auf - 76.197 Test, 202 Positive (0,3 Prozent). In der Bundeshauptstadt liegt der Anteil der positiv Getesteten knapp unter 0,5 Prozent.