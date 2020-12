„Findige“ Hotelbetreiber wollen Lockdown umgehen

Diesen Mitgliedern wird auf der Homepage des Hotels so einiges versprochen: So sollen einem dann Reisebeschränkungen, Quarantäne oder andere Maßnahmen nichts mehr anhaben können, stattdessen würden sich „schöne Tage am Hochhäderich“ erleben lassen. Möglich werden soll der Traum der Familie Steurer dadurch, dass das Hotel nur von Vereinsmitgliedern betreten werden darf.