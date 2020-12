Biathlon-Trainer: „Ich war drei Minuten tot!“

Pichler hat überlebt, doch die seine Situation war mehr als kritisch. „Ich war drei Minuten tot. Das sagen die Ärzte. Dann haben sie mich mit Reanimation zurück ins Leben gebracht. Ich hatte Riesenglück. Wenn mir das passiert, wenn ich allein unterwegs bin, dann ist‘s vorbei. Wenn du so etwas überlebst, dann glaubst du an etwas“, sagte er. Und zwar an Gott!