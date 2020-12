1:4 bei Arsenal: Rapid glaubte nie an Sensation

„Seid mutig, traut euch etwas zu! Es geht um die Reputation!“ Die Worte von Rapids Sportchef Barisic waren gut gemeint - nur glich der „Auftrag“ fast einem Himmelfahrtskommando. Denn für Rapids B-Garnitur mit sieben Umstellungen ging es in London von Anfang an nur um Schadensbegrenzung. Wobei man Trainer Kühbauer verstehen kann. Drei Spiele pro Woche, personell aufgrund vieler Ausfälle am Anschlag und selbst eine Sensation gegen Arsenal hätte an der Ausgangslage in der Gruppe B der Europa League nichts geändert. Daher nahm Don Didi das „Freispiel“, die 1:4-Abfuhr in Kauf: „Wir mussten aus verschiedenen Gründen rotieren. Es wäre auch mit der Bestbesetzung schwer gewesen. Wir haben noch viele Spiele, brauchen auch da eine funktionierende Mannschaft.“