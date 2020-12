78-Jährige tot bei Gmundner Badeplatz aufgefunden

Kriminalrätsel oder einfach nur ein tragischer Todesfall? Die Polizei in Gmunden ermittelt, seit am Mittwoch um 8 Uhr früh die Leiche einer 78-Jährigen am Badeplatz beim Seebahnhof entdeckt worden ist. Die Tote war barfuß. Es gibt keine äußeren Zeichen von Gewaltanwendung, aber eine Obduktion wurde angeordnet.