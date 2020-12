Stapel bis unter die Dächer

Fritz (Name von der Redaktion geändert, Anm.) möchte anonym bleiben, weil er Angst vor Konsequenzen seitens des Postmanagements hat. Er gibt einen dramatischen Einblick in den Alltag der Zusteller in Vorarlberg. Fritz ist eigentlich Briefzusteller. Er transportiert aber auch bis zu zwei Kilogramm schwere Kleinpakete auf seinem Fahrrad. Um den Berg an Arbeit bewältigen zu können, belädt er sein E-Bike schon mal mit bis zu 50 Paketen pro Fahrt. Diese muss er festzurren, damit nichts verloren geht. „Wir wissen gar nicht mehr, wie wir die Pakete auf unser Rad laden sollen, ohne mit der Polizei wegen der Ladegutsicherung in Konflikt zu kommen.“ Die Exekutive hätte ihn bereits mehrfach angehalten und ermahnt, bislang sei er aber ohne Strafe davongekommen.