Handball: Fivers Margareten holen gegen Leon Punkt

Die Handballer der Fivers Margareten haben am Dienstag in Gruppe A der European League ihren dritten Punkt geholt. Die Wiener remisierten gegen Ademar Leon daheim 33:33 (19:20) und verbesserten sich damit in der Sechser-Tabelle um eine Position auf Rang vier. Vor zwei Wochen hatten die Fivers mit einem Heim-37:32 gegen Toulouse ihren Premierenerfolg in diesem Europacup gelandet, in der vergangenen Woche konnten sie corona-bedingt nicht gegen Metalurg Skopje antreten.