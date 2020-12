Größte deutsche Frisörkette Klier ist insolvent

Wie viele Stellen gefährdet sind, ist bisher unklar. Die Klier Hair Group kämpfe „um jeden Standort und will so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten“, so das Unternehmen. Derzeit lasse sich nicht seriös sagen, wie viele Salons im Rahmen des Insolvenzverfahrens schließen müssten. Klier betreibt in Deutschland rund 1350 Salons und Shops mit etwa 8500 Beschäftigten.