Friseurkette Klier schließt 26 ihrer 35 Filialen

Die Kette betreibt österreichweit 30 „Frisör Klier“-Läden, vier „Friseur der kleinen Preise“-Geschäfte und ein „Cut and Colour“-Studio. Davon sollen nur noch neun Filialen übrig bleiben, nämlich je eine in Oberwart, Güssing, Wiener Neustadt, Zwettl, Schrems, Fürstenfeld, Villach, Lienz und Bregenz, so der Kreditschutzverband KSV1870.