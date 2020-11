800 Tage Haft im Iran: Australierin endlich frei

Ihre Freilassung sei das Ergebnis professioneller und entschlossener Arbeit, „die für jeden Fall am besten geeignet ist, um komplexe und sensible konsularische Fälle zu lösen“, erklärte Außenministerin Marise Payne. Moore-Gilbert hatte vor ihrer Verhaftung an einer wissenschaftlichen Konferenz im Iran teilgenommen. Sie wies die Vorwürfe stets zurück.