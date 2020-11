Menstruationsprodukte in Schottland bald kostenlos

Produkte in vielen Ländern steuerbegünstigt

Schottland ist das erste Land der Welt, das derartige Maßnahmen setzt. In Großbritannien wird ab nächstem Jahr keine Steuer mehr auf Menstruationsartikel erhoben. In anderen Staaten wurde die Mehrwertsteuer gesenkt. In Österreich beträgt die Steuer für Damen-Hygieneprodukte 20 Prozent - es gibt allerdings Überlegungen, diese zu reduzieren.