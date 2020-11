Dieser Roboter identifizierte IS-Täter in Wien

Roboter drehten Leiche des Attentäters um

Also rückte der Entschärfungsdienst des Innenministeriums an. Zwei Fernroboter näherten sich langsam der Leiche und drehten diese um: Per Video konnte so der Mann aus sicherer Distanz rasch identifiziert werden. Parallel dazu wurde ein Röntgenbild der vermeintlichen Bombe geschossen. Diese entpuppte sich damit sofort als Attrappe – die Gefahr war damit gebannt.