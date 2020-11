Er lag im Koma: Jakobsen zurück im Training

Jakobsen war am 5. August bei der Rundfahrt in einem abschüssigen Sprint von seinem Landsmann Dylan Groenewegen bei hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung gedrängt worden. Zwischenzeitlich lag er im künstlichen Koma. Im Oktober musste der 24-Jährige noch einmal operiert werden. Die Rekonstruktion seines Kiefers und Gebisses ist noch nicht abgeschlossen. Jakobsen hat nur noch einen eigenen Zahn, musste im Gesicht mit 130 Stichen genäht werden. Ein Stimmband war zwischenzeitlich gelähmt.