ÖSV: Schwarz Corona-positiv ++ Puelacher verletzt

Pfeifer vertritt Puelacher

Neben Schwarz wird auch Puelacher in Lech/Zürs fehlen: Der sportliche Leiter der ÖSV-Herren verletzte sich am vergangenen Wochenende beim Training in Hochgurgl am linken Knie. Nach einer genauen MRT Untersuchung in der Privatklinik Hochrum wurde eine Meniskusverletzung diagnostiziert.