Miley Cyrus erlitt während Pandemie Rückfall

Ein Problem mit dem Trinken an sich habe sie nicht, stellte Miley aber klar. „Ich habe ein Problem mit den Entscheidungen, die ich treffe, sobald ich ein gewisses Level überschreite. Ich will einfach in 100 Prozent der Fälle zu 100 Prozent aufwachen“, erklärte sie. Sich selbst beschrieb die Chartstürmerin als sehr diszipliniert, weshalb sie auch dieses Mal kein großes Problem damit hatte, mit dem Trinken aufzuhören. „An dem Tag, an dem ich sage ‚Ich will es nicht mehr machen‘, mache ich es auch nicht mehr.“