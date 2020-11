Hacker: „Situation in Spitälern ist grenzwertig“

„Belastung in Spitälern ist extrem“

Sorge bereitet dem Gesundheitsstadtrat jedoch die Situation in den Spitälern. Dort sei die Belastung nach wie vor „extrem“. So würden sich derzeit rund 160 Patienten auf Intensivstationen befinden, deswegen sei man derzeit „weit entfernt von frohen Nachrichten“: „Eine so hohe Anzahl ist grenzwertig, das Gesundheitspersonal leistet einen unglaublichen Job.“ Die Stimmung in den Spitälern sei daher angespannt, für das Wochenende sieht Hacker aber erstmals seit langer Zeit wieder eine Stabilisierung in der Zuwachsrate von Spitalspatienten.