Gute Laune aus dem Kleiderschrank

Die typische Wälder Tracht, die man sonst oft in der Region sieht, sucht man in Jutta Fricks Garderobe vergebens: „Mein Modestil ist eher geradlinig. In Tracht würde ich mir verkleidet vorkommen.“ Das heißt aber nicht, dass sie sich bestimmten Traditionen nicht verbunden fühlen würde. Nach unterschiedlichsten beruflichen Stationen hat sie sich vor 20 Jahren doch dazu entschlossen, das Hotel der Eltern weiterzuführen. Jutta Frick legt Wert darauf, dass in diesem Familienunternehmen jeder sein ganz eigenes Potenzial einbringen kann und alle an einem Strang ziehen.