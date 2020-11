Für mich war nicht klar, ob Corona zur Bedrohung werden kann. Mich beschäftigte mehr, was geschieht, wenn die Grenzen dicht gemacht werden. Was passiert in den Ballungszentren? Weil die Schulen geschlossen wurden, bin ich mit den Kindern kurz entschlossen nach Oberösterreich auf einen Bauernhof gefahren. Ich wollte in einem anderen Setting sein, wollte nicht, dass sie mitbekommen, dass eine außergewöhnliche Situation herrscht. Ich kann mich noch gut an Tschernobyl erinnern, wie das für eine Kinderseele ist, wenn die Erwachsenen so in Aufruhr sind. Als Kind versteht man das nicht.