Danilo kämpft tapfer gegen den Augenkrebs

Angst um sein Leben

„Wir mussten am nächsten Tag sofort ins Uniklinikum Graz, wo sich der Verdacht leider bestätigt hat“, sagt der Vater. Danilo hatte am rechten Auge vier sowie am linken fünf bösartige Tumore. Eine Diagnose, die für die fünfköpfige Familie einen Schock bedeutete. „Da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg. Alles Mögliche schießt einem durch den Kopf, vor allem die Frage: muss Danilo jetzt sterben?“, erinnert sich der Vater, der inständig um das Leben des Sohnes betete.

Hoffnung gab jedoch, dass der Krebs noch nicht gestreut hatte - gerade bei flüssigen Tumoren erfolgt eine Ausbreitung über die Arterien ziemlich rasch. Bei Danilo dürfte der Krebs im Frühstadium entdeckt worden sein.