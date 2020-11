Herrl rettet Hündchen aus Fängen eines Alligators

Alligatoren verirren sich in Florida in Wohngegenden

Wo genau in Florida das Video entstanden ist, ist bislang unklar. In dem US-Bundesstaat kommt es häufig zu Zwischenfällen mit Alligatoren, die im sumpfigen Everglades-Nationalpark einen idealen Lebensraum vorfinden, aber immer wieder auch in menschliche Siedlungen vordringen und dort in Pools oder Golfplatz-Teichen Angst und Schrecken verbreiten.