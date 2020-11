Jeder Besuch kann gefährlich sein

Besonders tragisch bleibt die Corona-Lage in den heimischen Pflegeheimen. Insgesamt 126 Bewohner sind bereits am Virus verstorben, 117 davon alleine seit Anfang Oktober. Reagiert wurde darauf nun mit einer Verschärfung bei den Einlasskontrollen. Die Einhaltung der Maskenpflicht, eine Fierbemessung am Eingang sowie ein negatives Covid-Testergebnis sind inzwischen Pflicht. „Jeder Besuch birgt die Gefahr, dass das Virus hineinkommt. Wir hoffen aber, dass wir den Anstieg dadurch wieder besser in den Griff bekommen“, so Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.