Mölgg Corona-positiv: „Mir geht es sehr schlecht“

Mölgg gehört zu den absoluten Routiniers im Ski-Zirkus. Das erste Mal an einem Weltcuprennen nahm er am 12. Januar 2003 teil. Im Riesentorlauf von Bormio fuhr er auf Platz 56. Der Südtiroler gewann bisher drei Slaloms im Weltcup. In dieser Disziplin wurde 2007 Vizeweltmeister, in der Saison 2007/08 entschied er die Disziplinenwertung für sich. Zudem holte er 2011 WM-Bronze im Slalom und 2013 WM-Bronze im Riesentorlauf.