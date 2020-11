Janine Flock siegt mit Bahnrekord in Sigulda

2000 Kilometer lange Autofahrt

Schon am 9. Oktober war die nun bei sieben Weltcupsiegen haltende Flock per knapp 2000 Kilometer langer Autofahrt im Baltikum angekommen. Ihr ursprünglich für rund zwei Wochen geplante Trip wurde letztlich in etwa verdreifacht, da ein geplanter Trainingsaufenthalt in Deutschland wegen der Corona-Pandemie nicht sinnvoll schien. Auch in Lettland wird strikt auf Corona-Freiheit geachtet, Österreichs männliche Bobfahrer mussten diese Woche wegen positiver Fälle wieder abreisen.