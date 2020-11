Mit Corona infizierte Frau bekam im Koma Zwillinge

Eine an Covid-19 erkrankte Frau in der britischen Stadt Birmingham darf sich gerade über ein kleines Wunder freuen. Denn als sie während ihres schweren Corona-Verlaufs vier Wochen im Koma lag, haben die Ärzte im Krankenhaus ihre Zwillinge zur Welt gebracht. „Ich konnte es nicht glauben“, sagte die Mutter, Perpetual Uke, die als Rheuma-Expertin in einem Krankenhaus in Birmingham arbeitet.