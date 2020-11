Rezept der Woche: Gestapelter Kräuterfisch Kopieren

Zubereitung: Fisch salzen. Speck und Zwiebel fein schneiden und dünsten. Paradeiser häuten und in Scheiben schneiden. Kräuter waschen und fein schneiden, in eine Schüssel geben und mit Rahm und Mehl vermischen. Die Hälfte der Speck-Zwiebelmischung in eine Pfanne geben, darauf die Hälfte der Paradeiserscheiben verteilen. Die Fischfilets darauflegen, mit Kräuterrahm begießen und die restliche Speck-Zwiebelmischung und die zweite Hälfte der Paradeiserscheiben darauf verteilen. Im Backrohr bei Ober- Unterhitze bei 215 Grad garen. Gardauer ca. 25 Minuten.