Oberstdorf plant WM mit 2500 Fans pro Bewerb

Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf soll nach derzeitigem Stand trotz der Coronakrise mit Publikum stattfinden. In der Skisprung-Arena sollen 2.500 Zuschauer pro Wettbewerb zugelassen werden, im Langlauf-Stadion ist eine reduzierte Kapazität von 2.000 Fans geplant, wie die WM-Geschäftsführer am Montag in einer Video-Pressekonferenz sagten.