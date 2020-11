Corona-Pandemie in China? „Alles wieder normal“

Nicht zuletzt deshalb dürfte Arnautovic bei seiner Rückkehr nach China - der genaue Zeitpunkt ist noch offen - von seiner Familie begleitet werden, die er in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisste. „Ich will sie unbedingt mitnehmen.“ Der ÖFB-Star hat nach eigenen Angaben in China zuletzt siebeneinhalb Kilo abgenommen. „Ich will so lange wie möglich Fußball spielen und mich fit halten, schlafe gut, arbeite hart an mir und ernähre mich gut“, erzählte Arnautovic.