Stadt fällt Christbaum in denkmalgeschütztem Park

Regeln wurden nicht eingehalten

Für Baumfällungen in Parks und Grünanlagen bestehen ganz klare Regeln, die auch mit der Baumrettungsinitiative vereinbart sind. Der interne Ablauf sieht vor, dass aufseiten der Verwaltung ein Gutachten zu jeder geplanten Baumfällung erstellt wird. Diese Empfehlung wird dem politischen Referenten vorgelegt und im Falle einer Freigabe der Baumrettungsinitiative übermittelt sowie auf der Webseite der Stadt Linz veröffentlicht. „Eine transparente Vorgehensweise, die auch in der Praxis bislang gut funktioniert. In diesem Fall allerdings nicht und das werde ich sicher nicht hinnehmen“, so Baier.