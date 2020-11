„Kinder bei dicker Luft in die Schule schicken“

„Struktur gibt Sicherheit und hilft gegen Chaos“

Für das Distance Learning daheim ist für Bell Struktur das Um und Auf: „Struktur gibt Sicherheit und hilft gegen Chaos.“ In der Praxis heißt das, dass die übliche Tagesstruktur mit Aufstehen, Anziehen und Frühstück auch während des Fernunterrichts aufrecht bleiben sollte. Fürs Lernen ideal wäre ein eigener Arbeitsplatz. Sollte es diesen nicht geben, empfiehlt der Psychologe „zumindest symbolisch“ eine Trennung von Spiel- und Arbeitsplatz, indem etwa der Esstisch als Arbeitsplatz definiert wird. „Wie so vieles geht es hier um den Kopf“, so Bell. Neben dem Arbeitsplatz sollten die Eltern auch feste Zeiten für das Erledigen der Schulaufträge festlegen.