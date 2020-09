Erste internationale Airline fliegt Wuhan an

USA lockern strikte Reisewarnung für China

In der Nacht zum Dienstag kamen auch positive Signale der USA in Richtung China: Denn trotz der ständigen Kritik des Weißen Hauses an der chinesischen Corona-Politik wurde die strikte Reisewarnung für die Volksrepublik gelockert. Die Bedingungen in China hätten sich verbessert, erklärte das Außenministerium. US-Bürger sollten zwar immer noch genau überlegen, ob sie nach China reisen wollten. Die bisherige strikte Reisewarnung gelte aber nicht mehr.