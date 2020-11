Fatale Kettenreaktion: SMS löste Terrornacht aus

Standortdaten an LPD übermittelt

Jetzt die unglaubliche Datenpanne. Sein Anbieter (Konzern der „Krone“ bekannt) schickte - wie im Telekomgesetz vorgesehen - am 2. November, kurz vor der Mordtour, eine fatale Kurznachricht. Der IS-Fanatiker erhielt um 16.46 Uhr routinemäßig folgendes SMS: „Ihre Rufnummer wurde im Zuge eines Notfalls lokalisiert und die Standortdaten an die Leitstelle LPD Wien übermittelt.“ Das allerdings dürfte den Islamisten in Panik versetzt haben. Im Glauben, dass nun Einsatzeinheiten wegen seines Munitionskaufes schon anrücken, verbarrikadierte er seine Wohnung.