Titelverteidiger Tiger Woods überrascht bei Start

Der Auftakt zum 84. US Masters in Augusta hätte Tiger Woods kaum besser gelingen können. Mit 68 Schlägen (4 unter Par) setzte sich der Titelverteidiger in der Spitzengruppe fest. Einen solchen Auftritt am prestigeträchtigsten Golfturnier hätte dem Superstar derzeit kaum jemand zugetraut, denn seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den USA im Juni klassierte sich Woods in sechs Turnieren nie besser als auf dem 37. Rang.