Corona: „Jetzt kommt es noch einmal hart auf hart“

Angespannte Lage in Tirol

Besonders angespannt ist die Lage laut AGES in Tirol, mit einer Auslastung von fast 90 Prozent. Hierbei gilt es aber zu differenzieren, denn an den Tirol Kliniken wird ein Pandemie-Stufenplan angewandt - wird die nächste Stufe erreicht, kann ausgeweitet werden. „Wie viele Betten noch frei sind, können wir nicht sagen“, erklärt Kliniksprecher Johannes Schwamberger. Dennoch: „Die Zahlen steigen in besorgniserregender Geschwindigkeit." Alleine am Dienstag wurden 16 neue Covid-Patienten eingeliefert. Und die Überwachung des Abwassers in Tirol verheißt nichts Gutes: Am Montag wurde in Innsbruck die höchste Viruslast seit Beginn des Monitorings Anfang August gemessen.