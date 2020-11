Nach Beleidigungen! 22-jähriger Fußballer hört auf

Lange Zeit geschwiegen

„Lange Zeit habe ich darüber geschwiegen. Aber ich habe immer mehr gemerkt, wie es sich in mein tägliches Leben einschleicht“, schrieb Josh Hope auf Instagram. „Fußball ist ein so wichtiger Teil meines Lebens. Aber es ist an der Zeit, dass ich das loswerde und sage“, so Hope, der bei Melbourne Victory in der höchsten australischen Liga und auch in der AFC Champions League spielte. (Unten im Video schießt er das 2:0 gegen Bali United (5:0).