Italien vermeldet den millionsten Coronafall

Laut italienischem Gesundheitsministerium ist die Zahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie in Italien am 20. Februar stieg am Mittwoch erstmals auf 1.028.424 gestiegen. Mit dem weiteren Anstieg der Infektionsfälle erreichten auch die Todeszahlen den höchsten Stand seit dem 11. April. Am Vortag waren es 578.