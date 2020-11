Neues Gutachten: Erneut eine Hürde für Hängebrücke

Projektinitiator Hannes-Mario Dejaco braucht wohl einen längeren Atem, als ihm lieb ist. Denn als er im Juni 2018 mit SP-Stadtchef Klaus Luger und FP-Stadtvize Markus Hein verkündete, dass er die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt in Linz realisieren will, hätte er sich die Angelegenheit mit Sicherheit etwas einfacher vorgestellt. Nun, rund 2,5 Jahre später, gibt es an den Donauübergang nach wie vor kein Hindenken, vor allem nachdem – wie berichtet – zuletzt auch der Zoo trotz jeder Menge Zugeständnisse seine Zustimmung verweigerte.