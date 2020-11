Yards after Catch: Die Top-10 Plays der Saison

Halbzeit in der National Football League. Fans des Sports durften bisher unzählige Highlights bewundern. Eine besondere Freude stellen immer wieder die Yards after Catch dar, also der Raumgewinn der nach einem gefangenen Ball noch erzielt wird. Hier (siehe Video oben) zeigen wir Ihnen die Top 10 Yards-after-Catch-Plays der bisherigen NFL-Season. Zurücklehnen, staunen und genießen.